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Ключ от кошелька с 62 биткойнами отправят на Луну
Криптовалютная компания Lunar Crush отправит на Луну ключ от кошелька с 62 биткойнами, которые по текущему курсу стоят около 1,77 миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.
Эти биткойны, запланированные для отправки на поверхность спутника Земли осенью 2023 года во время запуска ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках миссии "Артемида-1", станут наградой для первого человека, который доберется до них.
"Когда вы ставите перед собой, казалось бы, недостижимую цель, инновации могут быть невероятными. Наша цель — вдохновить людей на создание сообществ, которые откроют новую эру открытий. Все студенты, группы и компании могут добраться до Луны и найти там сокровище", —сказал генеральный директор Lunar Crush Джо Ваззини.
Основатель LunarOutpost доктор Форрест Мейен отметил, что проект Nakatomo_1 — это "возможность вдохновить следующее поколение на преодоление препятствий на пути к космическим путешествиям и исследованиям".
Код будет выгравирован на борту зонда, который доставят на Луну. Компания также объявила, что процесс гравировки ключа для кошелька с биткойнами на космическом корабле будет полностью задокументирован и прозрачен. При этом утверждается, что никто не будет иметь доступа к паролю, включая разработчиков внутри компании.
Ожидается, что космический корабль отправится в космос на ракете SpaceX в последнем квартале этого года, но точная дата еще не объявлена из соображений безопасности. Утверждается, что LunarCrush продаст часть своих коллекций NFT для того, чтобы купить биткойны, которые будут отправлены на Луну.
Космический зонд, который будет содержать ключ, проведет некоторые тесты беспроводной передачи данных на южном полюсе Луны.
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