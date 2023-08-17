  • 17 Августа, 18:47
  • BAIGENEWS
Двое горняков погибли при пожаре на шахте в Темиртау
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам
Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Казахстанская компания попала под санкции США
Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант
Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана
Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев
Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Клип Айсултана Сеитова вошел в список легендарных хип-хоп видеороликов всех времен

Сегодня, 17:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
liter.kz Сегодня, 17:33
Сегодня, 17:33
299
Фото: liter.kz

Клип казахстанского режиссера Айсултана Сеитова вошел в список "150 легендарных хип-хоп клипов всех времен", передаёт BaigeNews.kz.

Клип казахстанского режиссера Айсултана Сеитова, который он снял для рэперов 21 Savage & J Cole вошел в список "150 легендарных хип-хоп клипов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

Айсултан Сеитов - казахский режиссер, продюсер, сценарист, клипмейкер. Создатель и идейный вдохновитель творческого объединения QARA. Обладатель премии Hollywood Boulevard Film Festival и  номинант Berlin Music Video Awards. Cтудент New York Film Academy. Режиссер клипов Ivan Dorn, L’One, Скриптонит, MiyaGi & Эндшпиль и др.

 

Наверх