Клип Айсултана Сеитова вошел в список легендарных хип-хоп видеороликов всех времен

Клип казахстанского режиссера Айсултана Сеитова вошел в список "150 легендарных хип-хоп клипов всех времен", передаёт BaigeNews.kz.

Клип казахстанского режиссера Айсултана Сеитова, который он снял для рэперов 21 Savage & J Cole вошел в список "150 легендарных хип-хоп клипов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

Айсултан Сеитов - казахский режиссер, продюсер, сценарист, клипмейкер. Создатель и идейный вдохновитель творческого объединения QARA. Обладатель премии Hollywood Boulevard Film Festival и номинант Berlin Music Video Awards. Cтудент New York Film Academy. Режиссер клипов Ivan Dorn, L’One, Скриптонит, MiyaGi & Эндшпиль и др.