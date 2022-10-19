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pixabay.com Сегодня, 16:20
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Фото: pixabay.com

Китайские бренды расширяют присутствие на авторынке Казахстана

В 2022 году одним из основных трендов казахстанского рынка новых автомобилей стал рост присутствия китайских брендов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр анализа и мониторинга авторынка (ЦАМА).

Аналитики пришли к выводу, что частично это обусловлено сокращением поставок новых машин из России – предприятия крупных европейских, японских и корейских брендов приостановили свою деятельность в РФ, а укрепление курса рубля негативно сказалось на ценовой привлекательности автомобилей из России.

С января по июль поставки автомобилей из России в Казахстан сократились более чем на треть по сравнению с уровнем прошлого года. Как правило, в портфелях крупных игроков доля европейских и японских марок замещается автомобилями, локализованными в Казахстане, а также моделями, которые поставляются напрямую из Китая.

На мировом рынке в 2021 году было продано 81,31миллиона автомобилей, за прошедший год рынок показал рост на 4,6 процента. При этом на долю Китая пришлось 31,5 процента от общемировых продаж. В этом же году в Казахстане было реализовано117,4 тысячи новых автомобилей.

Количество китайских автомобильных брендов, официально представленных на казахстанском рынке, увеличилось с двух в 2019 году до шести по состоянию на август 2022 года. Доля китайских брендов в продажах новых автомобилей увеличилась с 1,96 процента в 2019 году до 6,55 процента в августе 2022 года.

"В настоящее время расширение присутствия китайских автомобильных брендов в Казахстане и ЕАЭС происходит благодаря замещению выбывших моделей от европейских и японских производителей в среднем ценовом сегменте", - сделали вывод аналитики.

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#автомобиль #рынок
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:20
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