Китай занимает первое место в общем объёме внешней торговли Казахстана - Минфин

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Импорт Казахстана из Китая составил 8,6 миллиарда долларов, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета государственых доходов Министерства финансов Данияр Жаналинов. Он озвучил итоги взаимоторговли с КНР за 10 месяцев 2022 года.