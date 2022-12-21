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gov.kz Вчера, 12:11
310
Вчера, 12:11
310
Фото: gov.kz

Китай занимает первое место в общем объёме внешней торговли Казахстана - Минфин

Импорт Казахстана из Китая составил 8,6 миллиарда долларов, передает BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета государственых доходов Министерства финансов Данияр Жаналинов. Он озвучил итоги взаимоторговли с КНР за 10 месяцев 2022 года. 

"Китай занимает первое место в общем объёме внешней торговли Казахстана. При этом удельный вес Казахстана в общем объёме внешней торговли Китая составляет 0,5%. По данным РК, объём товарооборота составляет 19,7 миллиарда долларов, по данным Китая - 25,6 миллиарда долларов, разрыв - 5,9 миллиарда в сторону увеличения данных КНР на 23,2%. Импорт Казахстана из Китая - 8,6 миллиарда долларов. Экспорт КНР в РК - 13 миллиардов долларов, разрыв - 4,4 миллиарда долларов. Это 33,9%. По сравнению с прошлым годом этот разрыв сократился примерно на 7%", - сообщил Жаналинов. 

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#Казахстан #Китай #торговля
BaigeNews.kz
Вчера, 12:11
310
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