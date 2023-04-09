Китай во время учений сымитировал нападение на Тайвань

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Китай проводит второй день военно-морских учений вокруг Тайваня, имитирующих окружение и захват острова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ewronews.

Эксперты отмечают, что всё это происходит на фоне растущей напряжённости по итогам визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США.

Минобороны Тайваня сообщило, что в воскресенье вокруг острова совершили облёт десятки китайских самолетов, а также были замечены девять кораблей. Представители министерства обороны также отметили, что эти учения "серьёзно подорвали мир, стабильность и и безопасность в регионе".

Американский институт на Тайване, который является де-факто посольством США на острове, заявил, что Соединенные Штаты "внимательно следят за действиями Пекина", и отметил, что у США "достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности и выполнения наших обязательств в области национальной безопасности", говорится в сообщении агентства Reuters.

Ранее в субботу глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Макколл заявил, что "США рассмотрят возможность отправки своих военных на Тайвань, если Китай начнет в отношении него операцию".

Операция, получившая в Пекине название "Объединённый острый меч", продлится до понедельника.