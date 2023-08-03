Китай подтвердил готовность строительства ветряной электростанции в РК
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Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел онлайн встречу с председателем компании China Power International Holding Limited Ван Зичао, передаёт BaigeNews.kz.
Приветствуя представителей China Power International Holding Limited Роман Скляр отметил, что Казахстан уделяет большое внимание увеличению прямых иностранных инвестиций в страну и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества.
В свою очередь председатель компании Ван Зичао отметил важность взаимодействия между странами в сфере энергетики, а также заверил казахстанскую сторону о готовности в реализации проекта.
Напомним, в ходе майского визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР между компанией China Power International Holding Limited и министерством энергетики РК, АО "Самрук-Казына", SANY Renewable Energy было подписано соглашение о строительстве в Жамбылской области ветряной электростанции мощностью 1 ГВт.
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