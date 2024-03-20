Китай облегчил иностранцам использование цифрового юаня
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Официальный аккаунт Народного банка Китая в WeChat опубликовал руководство по платежам в цифровом юане для иностранцев, находящихся на территории Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Женьминь Жибао".
Согласно руководству, для оплаты цифровым юанем иностранцам нужно скачать приложение e-CNY APP, зарегистрироваться и создать кошелек. В настоящее время приложение поддерживает номера мобильных телефонов более чем 210 стран и регионов мира. Кроме того, для пользования цифровым юанем от иностранцев не требуется иметь счет в китайском банке.
Иностранцы, находящиеся на территории Китая, также могут воспользоваться функцией цифрового юаня "Оплачивай в любой момент" – нет необходимости заранее пополнять цифровой кошелек, в приложении e-CNY APP можно привязать свою банковскую карту и напрямую пользоваться ей для оплаты. В настоящее время данная функция поддерживает банковские карты Visa и Mastercard, и все больше международных платежных систем находятся в процессе получения доступа к системе.
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