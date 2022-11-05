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BaigeNews.kz Сегодня, 17:47
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Фото: BaigeNews.kz

Kitap Fest Kids: читают ли алматинцы книги

В рамках Kitap Fest Kids проходит традиционный книгообмен, а отечественные писатели презентуют свои книги.

Книжный фестиваль KitapFest проходит в Алматы восьмой год подряд. Это площадка для творческих писательских встреч, на которой презентовано более 150 книг с участием известных казахстанских авторов и издательств,  передаёт BaigeNews.kz.

2022 год не стал исключением. В этом году фестиваль Kitap Fest Kids посвящён Году детей в Казахстане, поэтому акцент сделан на  детской программе: это встречи с писателями Лилией Клаус, Гульнарой Жандыбаевой, Гульжан Сарсеновой, Асель Сапаковой, презентация книг "Знакомьтесь! Батыр", "Делиться — значит заботиться", "Приключения Бату и его друзей".

В рамках Kitap Fest Kids проходит традиционный книгообмен, а отечественные писатели презентуют свои книги.

Впервые на фестивале проходит акция "Ауылға кітап", где любой может передать книгу в сельские библиотеки Казахстана.

 

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#книги
Евгения Сазонова Журналист
Сегодня, 17:47
77
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