Кисты с паразитами удалили 14-летней девочке в Шымкенте
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Девочка жаловалась на сильную боль в области живота. После полного обследования была проведена операция по удалению эхинококкового червя в печени размером 9 см, а также эхинококков длиной 8 см. Хирургическое вмешательство прошло малоинвазивным лапароскопическим путем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
"На момент поступления пациент жаловался на головную боль, лихорадку, отсутствие аппетита и боль в животе. После установления диагноза больная была переведен в хирургическое отделение, где ей удалили кисты. После операции девочка сутки находилась под наблюдением врачей в отделении реанимации и сейчас переведена в палату. Нынешнее состояние хорошее, готовим к выписке", - сообщил заместитель главного врача городской детской клинической больницы Ержан Байбуллаев.
Эхинококкоз — опасное паразитарное заболевание, чаще заражение происходит от животных, после употребления немытых овощей, фруктов или воды. Эхинококковые кисты могут образовываться в печени, легких, сердце, почках и даже в головном мозге. Главное, по словам специалистов, соблюдать правила гигиены и вовремя проходить обследования.
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