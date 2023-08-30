  • 30 Августа, 08:38
  • BAIGENEWS
Уникальный цех по производству селена открыли в Балхаше
Токаев призвал правозащитников к тесной работе с гражданским обществом
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу среди юниоров
Запретить ввоз "праворульных" авто предлагают в Казахстане
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах

Кисты с паразитами удалили 14-летней девочке в Шымкенте

Сегодня, 07:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 07:54
Сегодня, 07:54
158
Фото: pixabay.com

Девочка жаловалась на сильную боль в области живота. После полного обследования была проведена операция по удалению эхинококкового червя в печени размером 9 см, а также эхинококков длиной 8 см. Хирургическое вмешательство прошло малоинвазивным лапароскопическим путем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"На момент поступления пациент жаловался на головную боль, лихорадку, отсутствие аппетита и боль в животе. После установления диагноза больная была переведен в хирургическое отделение, где ей удалили кисты. После операции девочка сутки находилась под наблюдением врачей в отделении реанимации и сейчас переведена в палату. Нынешнее состояние хорошее, готовим к выписке", - сообщил заместитель главного врача городской детской клинической больницы Ержан Байбуллаев.

Эхинококкоз — опасное паразитарное заболевание, чаще заражение происход­ит от животных, после употребления немыт­ых овощей, фруктов или воды. Эхинококковые кисты могут образовываться в печени, легких, сердце, почках и даже в головном мозге. Главное, по словам специалистов, соблюдать правила гигиены и вовремя проходить обследования.

Самое читаемое

Наверх