Кисты с паразитами удалили 14-летней девочке в Шымкенте

Девочка жаловалась на сильную боль в области живота. После полного обследования была проведена операция по удалению эхинококкового червя в печени размером 9 см, а также эхинококков длиной 8 см. Хирургическое вмешательство прошло малоинвазивным лапароскопическим путем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"На момент поступления пациент жаловался на головную боль, лихорадку, отсутствие аппетита и боль в животе. После установления диагноза больная была переведен в хирургическое отделение, где ей удалили кисты. После операции девочка сутки находилась под наблюдением врачей в отделении реанимации и сейчас переведена в палату. Нынешнее состояние хорошее, готовим к выписке", - сообщил заместитель главного врача городской детской клинической больницы Ержан Байбуллаев.

Эхинококкоз — опасное паразитарное заболевание, чаще заражение происход­ит от животных, после употребления немыт­ых овощей, фруктов или воды. Эхинококковые кисты могут образовываться в печени, легких, сердце, почках и даже в головном мозге. Главное, по словам специалистов, соблюдать правила гигиены и вовремя проходить обследования.