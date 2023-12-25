Кинжал казахского палуана Кажымукана Мунайтпасулы передали в Нацмузей

Мемориальный экспонат – кинжал "Джамбия" - находился в частной коллекции, когда его обнаружил казахстанский боец, депутат мажилиса парламента Ардак Назаров. На торжественном мероприятии в музее он рассказал журналистам подробности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам спортсмена, он оказался свидетелем сделки по покупке этого кинжала между двумя частными лицами. На оружии выгравирована надпись, которая свидетельствует о том, что он принадлежал Кажымукану. Увидев это, Назаров настоял, что экспонат нужно изучить и передать в музей. После чего сообщил о нем в Министерство культуры и информации. Бизнесмен Кенес Хамитулы купил кинжал у частных лиц и передал государству.

По информации пресс-службы нацмузея, в 1909-1911 годах Кажымукан успешно выступил в схватках с сильнейшими турецкими борцами. Поездка оказалась для атлета судьбоносной.

"По обе стороны от кинжала арабскими буквами на древнетюркско-османском языке написано следующее: слева - "могучий, непобедимый сын Мунайтпаса великий Мукан", а справа - "в память о нас, о паломничестве, Шагыр-паша, 1330 год". Если принять вырезанный в кинжале год "1330" как год Хиджры, то по современному летоисчислению это 1912 год. Это были времена, когда Кажымукан, как настоящий профессиональный борец, прославился на весь мир", - сообщили в музее.

Также известно, что выгравированное на кинжале "Шагыр-паша" - это правитель Стамбула, слово "хаджи" свидетельствует о паломничестве по святым местам, а сам кинжал мог быть сделан одним из йеменских мастеров неподалеку от Мекки. Одним словом, исторические данные свидетельствуют о том, что этот кинжал был подарен Кажымукану.

"Этот кинжал является мемориальным предметом, связанной с такой исторической личностью как Кажымукан Мунайтпасулы. От него осталось не так много вещей, потому что в советский период многие вещи были утеряны. Он все свои медали в своё время, видимо, раздал, потому что иностранные медали, которые он получил, для него могли оказаться очень опасными. Поэтому вот такой найденный экспонат является важным историческим событием, потому что раскрывает новые исторические страницы в жизни Кажымукана Мунайтпасулы", - отметил оружиевед, этнограф Калиолла Ахметжан, который проводил экспертизу экспоната и сделал заключение о его достоверности.

По словам эксперта, о жизни Кажымукана сохранилось очень мало информации.

"Пусть это мероприятие станет толчком для более глубокого изучения нашего героя, его борцовской жизни. Вообще сейчас перестали о нем говорить, честно говоря. Он должен быть примером для нашей молодежи", - добавил он.

Для участия в мероприятии пригласили правнучку Кажымукана Мунайтпасулы Айкен Жанайдаркызы. Она есть на фото.

В рамках мероприятия откроется выставка из фондов Национального музея РК, где будут представлены экспонаты касательно Мунайтпасулы. На сегодняшний день в фонде музея хранится 26 предметов, в том числе кубок 1910 года, личные вещи и документы борца.