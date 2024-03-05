Килограмм наркотиков пытались провезти в желудке иностранцы в Актау
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Комитетом национальной безопасности пресечен очередной контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями", передает BaigeNews со ссылкой на ведомство.
"21 февраля 2024 года в международном аэропорту города Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками во взаимодействии с сотрудниками ДЭР по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина. Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики", - говорится в сообщении.
К слову, общий вес изъятых веществ составил около 1 кг.
"Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса", - добавили в пресс-службе.
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