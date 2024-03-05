  • 5 Марта, 11:20
  • BAIGENEWS

Килограмм наркотиков пытались провезти в желудке иностранцы в Актау

Сегодня, 10:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба КНБ РК Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
97
Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитетом национальной безопасности пресечен очередной контрабандный канал поставки наркотиков в Казахстан так называемыми "глотателями", передает BaigeNews со ссылкой на ведомство.

"21 февраля 2024 года в международном аэропорту города Актау оперативниками ДКНБ по Мангистауской области и пограничниками во взаимодействии с сотрудниками ДЭР по подозрению в транспортировке наркотиков задержаны два иностранных гражданина. Рентгеноскопическое исследование показало наличие в их брюшной полости посторонних предметов. Специальными медицинскими процедурами из желудков иностранцев извлечено свыше 30 контейнеров, содержащих героин и синтетические наркотики", - говорится в сообщении.

К слову, общий вес изъятых веществ составил около 1 кг.

"Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса", - добавили в пресс-службе.

Самое читаемое

Наверх