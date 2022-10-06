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Киберщит отразил 20 миллионов атак на Казнет Сегодня, 21:46
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Киберщит отразил 20 миллионов атак на Казнет

Комплекс "Киберщит" Государственной технической службы (ГТС) за месяц отразил около 20 миллионов кибератак, передаёт BaigeNews.kz.

"Для минимизации угроз проводятся работы по анализу всего сетевого трафика в режиме реального времени и проверяется каждый пакет. Киберщит отражает атаки внутреннего и внешнего периметра, фильтруя вредоносный трафик и вредоносные программные обеспечения. Только за месяц было отражено около 20 миллионов кибератак", — говорится в сообщении на сайте ГТС.

В службе предполагают, что кибератаки связаны с началом электорального периода в Казахстане.

"Основной целью таких атак может являться нарушение работы инфраструктуры Казнета глобально. Для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться распределенно по всему миру. В настоящее время Киберщит работает в усиленном режиме", — заявили в ГТС.

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#Кибератаки #интернет #Казнет
Журналист
Сегодня, 21:46
146
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