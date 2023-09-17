Кенгуру и кошачьи лемуры приехали в зоопарк Караганды
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В зоопарк Караганды прибыли экзотические обитатели. Семейная пара кенгуру и два кошачьих лемура обживаются на новом месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Для сумчатых новосёлов подготовили просторный вольер рядом с зеброй. С наступлением холодов животные переедут в здание. Караганда – третье место жительства серых кенгуру. Ранее они обитали в России, куда приехали из Израиля. Молодая семейная пара кенгуру отличается дружелюбным характером. Их любимое блюдо – местные кабачки.
А вот кошачьи лемуры, которые прибыли из Алматы, оказались гурманами. Для самцов разработали спецменю и создали особенные условия.
"Почему они кошачьи лемуры, потому что они умеют мурлыкать. Именно мурлычут, как кошки. Для них мы специальные корма покупаем. Очень любят творожную запеканку с рожками. Для них специально мы это всё готовим. Обязательно едят яблоки, бананы. Мы надеемся, что мы приобретём в ближайшее время самок, и будем ждать потомство", — рассказала руководитель отдела зоопарка Караганды Елена Морозова.
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