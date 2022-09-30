Казнет может подвергнуться более интенсивным кибератакам – эксперты

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Вот уже несколько дней казахстанцы жалуются на скорость интернета. Казнет находится под натиском кибератак, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Хабар 24".

Пользователи столкнулись с проблемами при доступе к веб-страницам и отправке сообщений. Одними из первых с кибератаками столкнулись казахстанские информационные ресурсы. Позже о проблемах с доступом начали говорить пользователи популярных мессенджеров.

Государственная техническая служба подтвердила наличие атак и назвала их основную цель – сайты государственных органов.

"На протяжении нескольких дней мы фиксировали масштабные DDoS-атаки на Казнет. Соответственно, это привело к нагрузке на магистральные каналы операторов связи. Данные атаки были зафиксированы еще 24 сентября. Но пик активности пришелся на сегодня. Поэтому многие казахстанцы в разных регионах могли это ощутить, именно нестабильную работу интернет-соединений", - сказала начальник службы по связям с общественностью АО "ГТС" Асель Абыкаева.

"На многие страны мира идут аналогичные атаки. Казахастан оказался готов. То есть критических перебоев у нас не было. Но заставляет задуматься, а что если атак класса DDoS будет гораздо больше", - отмечает эксперт по информационной безопасности Виталий Ли.

Кому выгодны такие атаки, эксперты назвать затрудняются. Но заявляют, что связаны они с происходящими событиями в стране и мире.

"Раньше Казахстан с геополитической стороны не был интересен никому. Поэтому подобные атаки его обходили стороной. Сейчас это еще пробные атаки, поэтому надо готовиться к более серьезным атакам и быть способными их отражать. Для этого надо заниматься культурой информационной безопасности", - добавил председатель Казахстанской ассоциации информационной безопасности Виктор Покусов.

В этой связи специалисты призвали казахстанцев соблюдать интернет-гигиену, чтобы хакеры не получили доступ к персональным устройствам. Не открывать подозрительные ссылки и электронные сообщения. Ну, а в случае кибератак сообщать о них по номеру 1400.