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Казнет может подвергнуться более интенсивным кибератакам – эксперты
Вот уже несколько дней казахстанцы жалуются на скорость интернета. Казнет находится под натиском кибератак, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на "Хабар 24".
Пользователи столкнулись с проблемами при доступе к веб-страницам и отправке сообщений. Одними из первых с кибератаками столкнулись казахстанские информационные ресурсы. Позже о проблемах с доступом начали говорить пользователи популярных мессенджеров.
Государственная техническая служба подтвердила наличие атак и назвала их основную цель – сайты государственных органов.
"На протяжении нескольких дней мы фиксировали масштабные DDoS-атаки на Казнет. Соответственно, это привело к нагрузке на магистральные каналы операторов связи. Данные атаки были зафиксированы еще 24 сентября. Но пик активности пришелся на сегодня. Поэтому многие казахстанцы в разных регионах могли это ощутить, именно нестабильную работу интернет-соединений", - сказала начальник службы по связям с общественностью АО "ГТС" Асель Абыкаева.
"На многие страны мира идут аналогичные атаки. Казахастан оказался готов. То есть критических перебоев у нас не было. Но заставляет задуматься, а что если атак класса DDoS будет гораздо больше", - отмечает эксперт по информационной безопасности Виталий Ли.
Кому выгодны такие атаки, эксперты назвать затрудняются. Но заявляют, что связаны они с происходящими событиями в стране и мире.
"Раньше Казахстан с геополитической стороны не был интересен никому. Поэтому подобные атаки его обходили стороной. Сейчас это еще пробные атаки, поэтому надо готовиться к более серьезным атакам и быть способными их отражать. Для этого надо заниматься культурой информационной безопасности", - добавил председатель Казахстанской ассоциации информационной безопасности Виктор Покусов.
В этой связи специалисты призвали казахстанцев соблюдать интернет-гигиену, чтобы хакеры не получили доступ к персональным устройствам. Не открывать подозрительные ссылки и электронные сообщения. Ну, а в случае кибератак сообщать о них по номеру 1400.
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