Если есть хоть какая-то возможность облегчить эту утрату, я готов понести наказание - Байжанов

В своём последнем слове Байжанов вспомнил, какой была погибшая Нукенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Все эти дни я вспоминал редкие встречи с Салтанат и думал о том, что она могла бы жить. Как она могла бы дарить своим близким свою любовь, доброту и теплоту. Это был очень тёплый и искренний человек. Сегодня уже никакими словами нельзя облегчить боль семьи и близких Салтанат. Но если есть хоть какая-то возможность облегчить эту боль и эту трату, я готов понести наказание. Ещё раз прошу прощения у семьи и близких Салтанат", - сказал Байжанов.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).