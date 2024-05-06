Каюсь каждый день: Бишимбаев выступает с заключительным словом

Рассмотрение уголовного дела по обвинению Бишимбаева и Байжанова подходит к завершению. С заключительным словом выступает главный подсудимый – экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Своё последнее слово подсудимый начал с просьб о прощении.

"Я оскорбил всё лучшее, что есть во мне, что есть в каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю, раскаиваюсь. Каюсь в этом каждый день. Мои действия стали причиной смерти любимого мною человека. Причиной горя для её родителей, для её семьи, друзей. Я прошу у них прощения. У всех граждан я прошу прощения, чьи чувства были задеты этим событием. Я прошу прощения у своих родителей, родных, друзей и детей. Мои ошибки омрачили их старость. Принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх. Я хочу сказать, ни мои родители, ни мои родные ни в чём не виноваты. Это только моя вина. Это только моя ноша. Вместе с тем я твёрдо знаю, что я никому, никогда не желаю и не пожелаю смерти", - сказал подсудимый.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).