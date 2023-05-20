Казан эпохи раннего железного века нашли в Жамбылской области

Фото: 24.kz

Бронзовый казан эпохи раннего железного века нашли в селе Бесагаш Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уникальную находку обнаружили на кладбище местные жители. По предварительной версии историков, найденный артефакт датируется V – III вв. до нашей эры, то есть относится к периоду сакских племён. Для выдвижения точной версии учёные планируют провести реставрацию и изучить объект. 50-килограммовый котёл с ручками очень хорошо сохранился, на нём повреждена лишь подставка.

После реставрации находка пополнит экспозицию одного из местных музеев.