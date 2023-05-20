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24.kz Сегодня, 03:52
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Сегодня, 03:52
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Фото: 24.kz

Казан эпохи раннего железного века нашли в Жамбылской области

Бронзовый казан эпохи раннего железного века нашли в селе Бесагаш Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уникальную находку обнаружили на кладбище местные жители. По предварительной версии историков, найденный артефакт датируется V – III вв. до нашей эры, то есть относится к периоду сакских племён. Для выдвижения точной версии учёные планируют провести реставрацию и изучить объект. 50-килограммовый котёл с ручками очень хорошо сохранился, на нём повреждена лишь подставка.

После реставрации находка пополнит экспозицию одного из местных музеев.

"Котёл сам по себе очень хорошо сохранился, артефакт. Это уникальный культурный памятник. В то время этот казан частично уже был испорчен. Поэтому такие уникальные металлические, бронзовые котлы, драгоценные артефакты в то время использовали в других целях. Аналогичный казан был найден в Жетысу в 1979 году, потом в Восточном Казахстане. Сакская культура распространена от Казахстана, включая Среднюю Азию, до Восточной Европы", - рассказал историк, археолог Сауран Калиев.

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Сегодня, 03:52
118
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