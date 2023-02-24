Казахстану придётся отказаться от экспорта газа, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке

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Несмотря на прогнозируемый дефицит газа в Казахстане, в АО "QazaqGaz" заявили, что недостатка в голубом топливе следующей зимой не будет. С таким заявлением выступил в пятницу, 24 февраля, зампред правления компании по маркетингу Арман Касенов на заседании Общественного совета "Самрук-Қазына", передаёт BaigeNews.kz.

"Дефицита газа в следующий осенне-зимний период не будет, он под контролем. Но только за счёт отсутствия экспорта. С учётом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий ОЗП", — сказал он.

По данным компании, по итогам 2022 года потребление газа в Казахстане составило 21 миллиард кубометров, экспорт — пять миллиардов кубометров. По прогнозу, к 2030 году объём потребления газа внутри страны вырастет до 40 миллиардов кубометров.

На сегодняшний день извлекаемые запасы газа в стране оцениваются в 3,8 триллиона кубометров. Таким образом, подчеркнули в "Самрук-Казына", даже с учётом роста спроса запасов газа хватит более чем на 100 лет. Основные запасы газа сосредоточены на четырех крупных месторождениях: Карачаганаке, Тенгизе, Кашагане и Жанажоле. Их общий объём - 2,7 триллиона кубометров.