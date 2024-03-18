Казахстану нужен простой и понятный герб - эксперты

Выступая на третьем Национальном курултае, Глава государства предложил изменить герб страны. Президент отметил, что сегодняшний государственный символ слишком сложный для восприятия и в нем присутствует смешение элементов советской эпохи. Также Токаев заявил, что можно создать общественную комиссию, которая проведет дискуссии по этому важному для народа вопросу. Корреспондент BaigeNews.kz узнала мнения экспертов касательно нынешнего герба.

Социальный предприниматель и член Национального курултая Эмин Аскеров считает, что здесь нужно задаться вопросом, а сможет ли каждый казахстанец описать и раскрыть философию нашего герба.

"Лично я, допустим, нет. И как мне кажется, многие казахстанцы навряд ли смогут раскрыть всю символику, заложенную в этом гербе. Мне кажется, что есть необходимость видоизменить наш герб, чтобы каждый казахстанец мог понимать, что заложено в смысле нашего герба. Здесь всё должно быть просто и понятно", - сказал Эмин Аскеров.

О том, каким должен быть новый герб Казахстана рассказала руководитель Информационно-ресурсного центра Алтынай Кобеева.

"Герб государства должен олицетворять его историю, культуру, традиции, ценности и национальную идентичность. Он является символом государственности и единства народа, которые отражают исторические и культурные аспекты страны", - отметила эксперт.

Алтынай Кобеева считает важным, что окончательное решение будет принимать общественность. Ведь для изучения этого вопроса президент поручил создать специальную комиссию, которая будет проводить обсуждения и собирать мнения граждан. После этого будет объявлен открытый конкурс на лучший эскиз нового Государственного герба Казахстана.