Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо в Португалии

Фото: Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Казахстанские спортсмены завоевали два "золота" и одну "бронзу" на мировой серии Гран-при по парадзюдо в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями".

Серебряный призер Паралимпийских игр Токио-2020 казахстанец Ануар Сариев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов (J2), победив грузинского борца в финальной схватке.

Второе "золото" стране принёс Олжас Оразалыулы в весовой категории до 73 килограммов (J2). В финальной схватке он победил известного французского борца Пети Натхана иппоном.

В весовой категории (J2) +90 килограммов бронзовым призером Гран-при стал Ерлан Конкиев.

Отметим, что мировая серия Гран-при по парадзюдо прошла с 30 по 31 января в городе Алмада в Португалии. В соревнованиях приняли участие порядка 90 спортсменов из 22 стран мира.