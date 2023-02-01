open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо в Португалии
Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Сегодня, 15:49
137
Сегодня, 15:49
137
Фото: Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Казахстанцы завоевали три медали на мировом Гран-при по парадзюдо в Португалии

Казахстанские спортсмены завоевали два "золота" и одну "бронзу" на мировой серии Гран-при по парадзюдо в Португалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГКП "Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями".

Серебряный призер Паралимпийских игр Токио-2020 казахстанец Ануар Сариев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов (J2), победив грузинского борца в финальной схватке.

Второе "золото" стране принёс Олжас Оразалыулы в весовой категории до 73 килограммов (J2). В финальной схватке он победил известного французского борца Пети Натхана иппоном.

В весовой категории (J2) +90 килограммов бронзовым призером Гран-при стал Ерлан Конкиев.

Отметим, что мировая серия Гран-при по парадзюдо прошла с 30 по 31 января в городе Алмада в Португалии. В соревнованиях приняли участие порядка 90 спортсменов из 22 стран мира.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#спорт #дзюдо
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:49
137
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх
// версия rss-informer через observer