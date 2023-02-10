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  • Казахстанцы в Стамбуле направляют помощь пострадавшим от землетрясения
кадр из видео Сегодня, 10:30
165
Сегодня, 10:30
165
Фото: кадр из видео

Казахстанцы в Стамбуле направляют помощь пострадавшим от землетрясения

Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле, наши граждане и студенты, проживающие в этом городе, а также местная казахская диаспора активно принимают участие в отправке гуманитарной помощи в регионы Турции, пострадавшие от разрушительного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы МИД РК.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, к настоящему времени была собрана и отправлена помощь на сумму порядка 160 тысяч долларов США.

"В частности, в регион направляются такие необходимые вещи, как детское питание, детская одежда, подгузники, продовольствие, тёплая одежда, одеяла и другое. Гуманитарная помощь осуществляется при координации с турецкими властями", — говорится в сообщении.

Генконсул Алим Байель выразил благодарность стамбульским казахам за вклад в посильную помощь, оказываемую нашей страной братской Турции.

Видео: пресс-службу М
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#казахстанцы #Турция #гуманитарная помощь #Стамбул #землетрясение
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:30
165
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