Казахстанцы в Стамбуле направляют помощь пострадавшим от землетрясения

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Генеральное консульство Казахстана в Стамбуле, наши граждане и студенты, проживающие в этом городе, а также местная казахская диаспора активно принимают участие в отправке гуманитарной помощи в регионы Турции, пострадавшие от разрушительного землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службы МИД РК.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, к настоящему времени была собрана и отправлена помощь на сумму порядка 160 тысяч долларов США.

"В частности, в регион направляются такие необходимые вещи, как детское питание, детская одежда, подгузники, продовольствие, тёплая одежда, одеяла и другое. Гуманитарная помощь осуществляется при координации с турецкими властями", — говорится в сообщении.

Генконсул Алим Байель выразил благодарность стамбульским казахам за вклад в посильную помощь, оказываемую нашей страной братской Турции.