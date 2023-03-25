Казахстанцы устроили давку из-за бесплатного плова

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Наурыз не обошелся без скандалов и давки. Казахстанцы в социальных сетях делятся видео, как посетители массовых гуляний устроили давку за бесплатным пловом и баурсаками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

Так, на этих кадрах женщина решила что еда в юрте бесплатная и пыталась прорваться к дастархану. А на этих кадрах люди, вместо того чтобы взять несколько бесплатных баурсаков и конфет, складывают еду в пакеты. Организаторы праздника также раздавали плов в одноразовой посуде, но некоторые набирали горячее блюдо в пакеты, чтобы унести домой.

Казахстанцы разделились во мнении, одни говорят что такое поведение связано с недостатком культуры, другие сетуют мол народ бедствует.

По словам психологов, у людей в таких ситуациях присутствует стадный рефлекс, мол, почему одним можно набирать еду в пакеты домой, а другим нельзя. Немаловажную роль играет и воспитание.

"Раньше все таки народ воспитывался в условиях коллективизма, сейчас индивидуализма, только ты, ты самый сильный, самый лучший и это закладывается с детства. Это не развивает человека, мы ведь социальные создания", — говорит психолог Герман Владимиров.

По словам специалистов, нужно воспитывать в людях культуру и прививать ее детям в детском саду и школе и главное в семье.

"Культуру нужно прививать в семье. Как ведут себя родители, также будут вести себя и дети. Чему научат такие люди своих детей? Именно поэтому важно следить за своими поступками и говорить детям, как можно делать, а как нет", — считает культуролог Ахатбай Алдиев.

Несмотря на давку сообщений о пострадавших в Наурыз не поступало.