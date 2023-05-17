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Прокат автомобилей за год уменьшился более чем на треть. В целом объём услуг по аренде, прокату и лизингу в стоимостном выражении практически не изменился.

По данным аналитиков Finprom.kz, количество поездок на арендованных машинах в Казахстане снизилось на 37 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

В целом объём услуг по аренде, прокату и лизингу легковых и грузовых, а также водного и воздушного транспорта, строительных машин и оборудования, сельхозтехники, продуктов интеллектуальной собственности, компьютерного и периферийного оборудования и прочего за январь–декабрь 2022 года составил 541,2 миллиарда тенге.

В деньгах это на полпроцента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако в реальном выражении наблюдается спад в секторе (ИФО — всего 91 процент, то есть минус девять процентов в физическом объёме за год).