Годом ранее объём услуг в секторе показывал спад в деньгах на 9,2 процента (ИФО — лишь 86,1 процента).
Более трёх четвертей всего объёма услуг по аренде, прокату и лизингу пришлось лишь на четыре из 20 регионов РК — мегаполисы Астану и Алматы (125,7 миллиарда и 104,4 миллиарда тенге соответственно), а также нефтегазовые регионы, Мангистаускую и Атыраускую области (97,9 миллиарда и 83,5 миллиарда тенге соответственно).
Наименьшие объёмы услуг в секторе пришлись на Жетысускую (626,8 миллиона тенге), Туркестанскую (1,1 миллиарда тенге) и Алматинскую (2,2 миллиарда тенге) области.
В структуре услуг по аренде, прокату и лизингу наибольший объём пришёлся на аренду легковых автомобилей и лёгких транспортных средств: 80,3 миллиарда тенге, при этом по сравнению с январём–декабрём 2021 года показатель сократился в стоимостном выражении на 37 процентов.
Следом идёт аренда грузовых автомобилей: 67,6 миллиарда тенге, рост за год — на 21,9 процента.
Значительные объёмы услуг в секторе пришлись также на аренду водных транспортных средств и оборудования (57,1 миллиарда тенге — сразу в шесть раз больше по сравнению с 2021 годом) и аренду строительных машин и оборудования (50,7 миллиарда тенге, рост за год — в 1,5 раза).