Казахстанцы стали призёрами чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
Сегодня, 18:48
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Сегодня, 18:48Сегодня, 18:48
200Фото: МЧС РК
В Стамбуле прошёл чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. И женская, и мужская команды из Казахстана стали его призёрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
В заключительный день соревнований спортсмены соревновались в боевом развёртывании от мотопомпы.
"Среди 14 мужских сборных команда РК заняла II место с результатом 28,56 секунды. Среди девяти женских команд представительницы Казахстана показали второй результат - 28,34 секунды", - сообщили в МЧС.
По итогам всех дней соревнований мужская национальная сборная РК заняла второе общекомандное место, женская - третье.
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