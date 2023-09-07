Казахстанцы стали призёрами чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

В Стамбуле прошёл чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. И женская, и мужская команды из Казахстана стали его призёрами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

В заключительный день соревнований спортсмены соревновались в боевом развёртывании от мотопомпы.

"Среди 14 мужских сборных команда РК заняла II место с результатом 28,56 секунды. Среди девяти женских команд представительницы Казахстана показали второй результат - 28,34 секунды", - сообщили в МЧС.

По итогам всех дней соревнований мужская национальная сборная РК заняла второе общекомандное место, женская - третье.