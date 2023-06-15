Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по акробатике

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Воспитанники карагандинской школы гимнастики завоевали две медали на этапе Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление физической культуры и спорта региона.

В международном первенстве за победу боролись спортсмены из 19 стран. Соревнования проходили в городе Жешув (Польша).

Мастера спорта международного класса Даниель Диль и Вадим Шуляр стали победителями состязаний, оставив позади своих главных соперников из США.

Смешанная пара Руслан Мелешко и Алиса Котова поднялись на вторую ступень пьедестала почёта.

Тренируют спортсменов Сергей Вертянкин, Ботагоз Байбакушева и Ирина Загриценко. Хореограф – Ирина Балагутина.