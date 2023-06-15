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пресс-служба акимата Карагандинской области Вчера, 22:46
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Вчера, 22:46
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Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Казахстанцы стали победителями этапа Кубка мира по акробатике

Воспитанники карагандинской школы гимнастики завоевали две медали на этапе Кубка мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление физической культуры и спорта региона.

В международном первенстве за победу боролись спортсмены из 19 стран. Соревнования проходили в городе Жешув (Польша).

Мастера спорта международного класса Даниель Диль и Вадим Шуляр стали победителями состязаний, оставив позади своих главных соперников из США.

Смешанная пара Руслан Мелешко и Алиса Котова поднялись на вторую ступень пьедестала почёта.

Тренируют спортсменов Сергей Вертянкин, Ботагоз Байбакушева и Ирина Загриценко. Хореограф – Ирина Балагутина.

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Вчера, 22:46
280
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