Казахстанцы стали чаще судиться

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В Казахстане по итогам января-марта 2023 года в суды поступило 136,7 тысячи гражданских исков. Это почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.

Согласно данным КПСиСУ Генеральной прокуратуры РК, по более чем трети поступившим искам (48 тысяч) разбирательства не начались. Либо заявители отозвали их, либо суды по каким-то причинам отказали в возбуждении дел.

От общего количества возбуждённых дел было рассмотрено 69% (61 тысяча). Решение в пользу истца принималось в 9 из 10 случаев.



Около 40% всех поступивших исков пришлось на Алматы (31,5 тысячи), Астану (10,9 тысячи) и Карагандинскую область (9,8 тысячи).