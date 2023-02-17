Казахстанцы стали чаще искать работу на электронной бирже труда

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В три раза выросла активность соискателей на электронной бирже труда, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты.

В январе 2023 года на ЭБТ разместили 134,5 тысяч резюме и 87,3 тысяч вакансий.

"Столь существенные колебания в количестве публикуемых резюме и вакансий отражают сезонный тренд – в начале года обычно активизируется поиск работы и снижается активность поиска новых кадров. Стоит отметить, что такой спад наблюдался в подавляющем большинстве регионов с наибольшим падением в Туркестанской и Алматинской областях, с 15,3 тысяч до 7,6 тысяч и с 10,6 тысяч до 3,5 тысяч вакансий соответственно", – рассказала директор департамента стратегии АО "Центр развития трудовых ресурсов" Улпан Шегенова.

Среди соискателей чаще проявляли активность на электронной бирже труда женщины, разместив в январе 55% от всех резюме. При этом 42% резюме сформировано казахстанцами из категории молодежи – в возрасте 16-35 лет.

Среди квалифицированных профессий в январе 2023 года в заметном дефиците оказались врачи всех профилей (1893 вакансии и 449 резюме), агенты по недвижимости (872 вакансии и 45 резюме) и работники по уходу за больными (1524 вакансии и 727 резюме). Больше всего высококвалифицированных кадров здравоохранения не хватало в Костанайской (243 вакансии против 10 резюме), Акмолинской (154 вакансии против 10 резюме) и Западно-Казахстанской областях (140 вакансий против 5 резюме).

"В отношении вакансий и резюме для врачей стоит отметить, что в Костанайской и Акмолинской областях предлагаемые стартовые заработные платы были значительно меньше, чем ожидаемые уровни зарплат от соискателей тех же регионов, в то время как в Западно-Казахстанской области разница в предлагаемых и ожидаемых заработных платах была незначительна", – добавила Шегенова.

В целом в январе высокие уровни заработной платы предлагались механикам буровых установок (в среднем от 900 тысяч тенге), начальникам производства (от 700 тысяч тенге) и машинистам буровых установок (от 642 тысяч тенге), тогда как наиболее высокие ожидания исходили от космических инженеров (в среднем от 1,9 миллиона тенге), инженеров по безопасности полетов (от 1 млн тенге) и финансовых руководителей (от 979 тысяч тенге).