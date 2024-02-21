Казахстанцы стали чаще болеть гриппом и ОРВИ
Сегодня, 17:04
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Сегодня, 17:04Сегодня, 17:04
37Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Казахстане растёт показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявили в Национальном центре общественного здравоохранения Минздрава, передаёт BaigeNews.kz.
"На седьмой неделе эпидемиологического сезона 2023-2024 годов зарегистрировано 1 529 917 случаев ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения - 7807,64. В сравнении с предыдущей неделей отмечается рост показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ, основную долю заболевших составляют дети до 14 лет (61 процент)", - сообщили в ведомстве.
С диагнозом ОРВИ госпитализировано 32 166 больных, из них беременные – 4 223 случаев (13.2 процента), дети до года – 9 037 (28 процентов).
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