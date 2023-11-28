Казахстанцы стали больше тратить на овощи

Расходы домохозяйств на овощи выросли на 3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

"Во втором квартале текущего года расходы домашних хозяйств на овощи в среднем составили 34,3 тыс. тг — на 3% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

При этом, в региональном разрезе больше всего на овощи тратились жители Туркестанской области: 53,8 тыс. тг, минус 8,5% за год. В тройку регионов, где овощи наиболее популярны, также вошли Кызылординская область (41,2 тыс. тг, плюс 3%) и Алматы (38,9 тыс. тг, плюс 3,2%). Наименьшие показатели были зафиксированы в Абайской области: всего 20,2 тыс. тг на семью в квартал — на 1,1% меньше, чем во втором квартале 2022-го.

Между тем, по итогам января–сентября 2023 года Казахстан снизил импорт овощей во многих категориях.

Например, импорт белокочанной капусты уменьшился на 57,6%, до 38,6 тыс. тонн, моркови — на 45,1%, до 22 тыс. тонн, перцев — на 36,9%, до 17,6 тыс. тонн, чеснока — на 36,4%, до 2,6 тыс. тонн, бахчевых культур — на 25,4%, до 45,2 тыс. тонн, помидоров — на 17,1%, до 43,4 тыс. тонн, свёклы — на 7,1%, до 8,6 тыс. тонн.

В то же время импорт огурцов увеличился на 12,4%, до 8,9 тыс. тонн, картофеля — на 12,3%, до 51,1 тыс. тонн, баклажанов — на 8%, до 2,4 тыс. тонн, репчатого лука — на 2%, до 199,3 тыс. тонн.