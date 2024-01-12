Казахстанцы спорят в интернете из-за фильма "Дәстүр"

Главный феномен отечественного проката, фильм "Дәстүр" продолжает бороздить кинотеатры и собирать кассу. На днях он преодолел планку в миллиард тенге, что ранее удавалось сделать только комедиям. Ленту снял бывший режиссер клипов для группы "Ирина Кайратовна" Куаныш Бейсеков. Корреспондент BaigeNews.kz ознакомился с отзывами зрителей и попытался выяснить, в чем секрет успеха картины.

С жанром ужасов в нашей стране подружиться режиссерам не удавалось. Те же "Во мраке" и "Страшные истории для рассказа у костра" не отличались ничем новаторским. Такая же ситуация и с неудавшимся хоррором "М-Агент". "Дәстүр", похоже, подобрался к пониманию жанра лучше всех. Наша редакция собрала мнения о фильме, опубликованные жителями страны на разных интернет-площадках. Львиная доля зрителей осталась довольна, но нашлись и те, кто счел картину не интересной. Есть и призывы к ее запрету. Приводим ниже некоторые из отзывов (орфография и пунктуация сохранены).

"Я ждал и верил, что он поднимет уровень казахстанского кино, но не ожидал, что это будет настолько хорошо. Начиная с музыки и актеров и заканчивая визуалом и отсылками на "Солнцестояние" и фильмы Адильхана Ержанова. Все неоправдавшиеся ожидания от "Каш" Айсултана Сеитова можно возместить здесь и уверен, с этой премьеры можно отсчитывать новую веху в Казахстанском кинематографе", - написал в своем блоге пользователь под ником "Ходили в кино". "Копирование приемов с других ужастиков, типо лазание по стенам, включение отключение телевизора и тд. Чушь собачья одним словом!" – разочарованно написал Айбек Кара. "Фильм с огромной смысловой нагрузкой, казахский кинематограф вышел на новый уровень, всем советую к просмотру 10/10", - пишет пользователь Ramis Delovarov. "Никому не советую, даже бесплатно не ходила бы больше. Никакого сюжета, никакого смысла, ставлю 0 баллов, очень тупой и ненужный фильм для нашего общества. Что хотел режиссер донести, вообще непонятно. Пусть лучше не снимает фильмы, его уровень только клипы", - резюмировала Aida Danenova. "Те кто ставят плохой отзыв о фильме говоря что "не поняли о чём фильм, приёмы с других фильмов, такой фильм не нужен нашему обществу" сильно ошибаются, возможно они шли на фильм ожидая голливудский ужастик, но фильм не об этом, люди думающие головой поняли о чём фильм, и им фильм зашёл вполне хорошо", - рассказывает Теміржан Көлбаев. "Услышал о фильме от коллег, узнал, что режиссёр клипмейкер группы ИК. Учитывая, что Куаныш снимает видео по актуальным темам нашей истории Казахстана и даёт возможность зрителям увидеть картину в реалии через экраны, а не в своих головах… Но, к сожалению, сама сюжетная линия имеет неровности, начиная от акима с.о., который после середины фильма потерял логику в действиях, заканчивая мистикой с девушкой и неувязкой в этапах повествования. В целом, поздравляю соотечественников с новым этапом развития кинематографа, который расширяется новыми жанрами", - делится впечатлениями пользователь под именем Айдар Касенов.

Еще успех картины связывают с правильным временем попадания на экран. Тема насилия в обществе сейчас остается одной из самых актуальных. Да и зритель устал от комедий и криминальных драм. Заместитель Председателя правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино" Бауржан Шукенов призвал считать "Дәстүр" не исключением из правил, а скорее первой ласточкой.