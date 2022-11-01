Казахстанцы смогут вернуть деньги из пенсионного аннуитета в ЕНПФ

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Казахстанцы, имеющие договор пенсионного аннуитета, смогут частичного возвращать деньги из страховых компаний обратно в ЕНПФ. Об этом сообщила директор Департамента страхового рынка и актуарных расчётов Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асель Амирбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Она напомнила, что с 2003 года казахстанцы могут заключать договоры пенсионного аннуитета с компаниями по страхованию жизни. Это позволяет гражданам, не дожидаясь пенсионного возраста, получать регулярные выплаты из КСЖ с учётом ежегодной индексации (не менее пяти процентов) пожизненно. 12 сентября в Казахстане приняли закон о развитии страхового рынка, который позволяет гражданам, имеющим договор пенсионного аннуитета, частично возвращать деньши из КСЖ обратно в ЕНПФ.

"В реализацию Закона 20 октября 2022 года был принят соответствующий нормативный правовой акт (НПА), который вводится в действие по истечению 10 календарных дней после его официального опубликования, а именно с восьмого ноября 2022 года. С указанной даты граждане, имеющие договоры пенсионного аннуитета, могут обратиться в КСЖ с заявлением и вернуть в ЕНПФ часть страховой премии, превышающую минимальную стоимость договора пенсионного аннуитета. Для этого договор пенсионного аннуитета перезаключается на новых условиях, которые должны обеспечить выплаты на уровне не ниже 70 процентов прожиточного минимума", - отметила Асель Амирбаева.

Страховые организации обязаны в течение 20 календарных дней с даты обращения страхователя перевести в ЕНПФ сумму денег, подлежащую возврату. Также НПА упрощает порядок заключения договора пенсионного аннуитета с КСЖ. Теперь казахстанцы смогут подать заявление на заключения договора пенсионного аннуитета не только в бумажном, но и в электронной форме посредством интернет-ресурса КСЖ.