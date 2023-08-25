Казахстанцы скупают доллары: спрос на них достиг максимума

Нетто-продажи американской валюты обменными пунктами в июле составил 194,1 миллиарда тенге против 95,6 миллиарда тенге в июне (и 82,2 миллиарда тенге в июле 2022 года), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

Таким образом нынешний уровень спроса – максимальный в 2023 году.

Увеличение нетто-продаж в июле отмечалось во всех регионах Казахстана, но сильнее всего бомбануло в Алматы – с 13,3 миллиарда тенге в июне до 58 миллиарда тенге в июле. Значительно вырос чистый спрос и в Шымкенте – с 28,5 миллиарда до 44,8 миллиарда тенге, что для города является максимумом с декабря 2021 года.

К слову, вырос спрос и на рубль, что произошло на фоне падения его курса. В июле нетто-продажи составили шесть миллиардов тенге – в 16 раз больше, чем месяцем ранее. Нынешний показатель – максимальный с октября 2022 года.

По евро особых подвижек нет – рост с 14,4 миллиарда тенге в июне до 16,2 миллиарда тенге в июле.