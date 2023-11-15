Казахстанцы работающие во вредных условиях труда будут получать спецсоцвыплаты

Мажилис во втором чтении принял поправки в законодательство по внедрению спецсоцвыплаты гражданам длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В ведомстве уточнили, что поправки вносятся в Гражданский, Трудовой, Социальный кодексы и закон "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей".

"Обязательными условиями назначения спецсоцвыплаты являются: достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ за последние 7 лет. Специальная социальная выплата будет состоять из нескольких компонентов и осуществляться из четырех источников: специальное профессиональное пособие из республиканского бюджета в размере 2 прожиточных минимумов; из компаний по страхованию жизни в размере 1 ПМ; за счет средств работодателей в размере 1 ПМ, из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений", - говорится в сообщении.

В Минтруда уточнили, что выплата будет осуществляться до пенсионного возраста. Для получения спецсоцвыплаты нужно будет уйти с работы с вредными условиями труда. Т.е. работники могут перевестись на легкую работу (получать зарплату и выплату), или выйти на отдых и получать выплату до назначения пенсии.

Также законодательными поправками предусматривается совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, направленное на:

- возмещение компаниями по страхованию жизни расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;

- возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии;

- оплата компаниями по страхованию жизни санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей;

- исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты) в результате несчастного случая.