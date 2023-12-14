Казахстанцы получили возможность бесплатно обучаться во Франции
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Магистранты и докторанты получат возможность бесплатно обучаться во Франции по программе "Абай-Верн", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов предложил послу Франции Дидье Канессу о создать новые программы высшего образования или курсы повышения квалификации для имеющихся кадров.
Французская делегация выразила готовность сотрудничать с Казахстаном, в частности - в рамках совместной стипендиальной программы "Абай-Верн". Благодаря ей магистранты и докторанты получат возможность бесплатно обучаться во Франции.
Посол отметил, что этом году Франция запустила программу сотрудничества в сфере водных ресурсов. Она предусматривает обмен опытом по таким вопросам, как изменение климата, цифровизация водной отрасли и моделирование в управлении водными ресурсами. В этом году по ней прошли восемь семинаров, и ряд специалистов получили возможность пройти стажировку во Франции.
В следующем году, помимо семинаров и визитов делегаций, планируется разработка концептуальной записки, в которую будет включена вся информация, полученная отечественными специалистами в ходе реализации программы.
Представители Французского агентства развития (AFD) сообщили, что в начале 2024 года планируется визит в Казахстан экспертов из Франции для обсуждения возможных совместных проектов.
"Мы определим сферы взаимодействия на уровне экспертных групп. Наше министерство готово к поступательному развитию двусторонних взаимоотношений с нашими французскими коллегами. Есть много вопросов, в которых мы можем успешно сотрудничать. У нас есть опыт работы с международными финансовыми институтами, различными организациями, и мы готовы его применить в рамках наших совместных проектов", – сказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
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