Казахстанцы получили возможность бесплатно обучаться во Франции

Магистранты и докторанты получат возможность бесплатно обучаться во Франции по программе "Абай-Верн", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов предложил послу Франции Дидье Канессу о создать новые программы высшего образования или курсы повышения квалификации для имеющихся кадров.

Французская делегация выразила готовность сотрудничать с Казахстаном, в частности - в рамках совместной стипендиальной программы "Абай-Верн". Благодаря ей магистранты и докторанты получат возможность бесплатно обучаться во Франции.

Посол отметил, что этом году Франция запустила программу сотрудничества в сфере водных ресурсов. Она предусматривает обмен опытом по таким вопросам, как изменение климата, цифровизация водной отрасли и моделирование в управлении водными ресурсами. В этом году по ней прошли восемь семинаров, и ряд специалистов получили возможность пройти стажировку во Франции.

В следующем году, помимо семинаров и визитов делегаций, планируется разработка концептуальной записки, в которую будет включена вся информация, полученная отечественными специалистами в ходе реализации программы.

Представители Французского агентства развития (AFD) сообщили, что в начале 2024 года планируется визит в Казахстан экспертов из Франции для обсуждения возможных совместных проектов.