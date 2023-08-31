Казахстанцы подписали петицию против неэффективных запретов

Более 100 тысяч казахстанцев подписали петицию против принятия в Казахстане неэффективных запретов. Об этом рассказали во время пресс-конференции в Национальном пресс-клубе. По словам одного из авторов петиции Татьяны Фоминовой, такой отклик от жителей страны связан с тем, что люди устали от запретительных мер. Как оказалось, одной из причин написания коллективного обращения к властям стал запрет электронных сигарет, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Произошел такой всплеск, в первую очередь, когда члены межведомственной комиссии голосовали за введение запрета вейпов. До этого было 50 тысяч голосов. Было видно, что люди следят за этой повесткой, им это интересно. И как только проголосовали за запрет вейпов, голоса сразу начали расти. И вот на сегодняшний день их уже более 100 тысяч. Что доказывает недоверие граждан ко всем этим запретам. Это такой выход граждан в правовое поле, где они пытаются объяснить, что ваши запреты не работают, нам они не нравятся, давайте придумаем что-то другое. Мы очень надеемся, что нас услышат", - отметила Фоминова.

Больше всего подписей пришло от жителей из Алматы, Астаны, Шымкента, Атырау и Павлодара. Автор петиции подчеркнула, что запрет вейпов заставит казахстанцев сделать шаг назад и вернет их к более сильным источникам никотина.

"В основном везде находились неравнодушные люди, которым эта тема близка. Потому что эта тема затрагивает почти миллион казахстанцев. Это люди, которые так или иначе отказались в свое время от сигарет. Они переходили на альтернативные продукты, хотели оставить в прошлом сигареты. Но получилось так, что сейчас инициаторы этого запрета работают против этих людей и как будто в интересах производителей сигарет. Понятно, что большая часть вейперов будут вынуждены после запрета вернуться к сигаретам", - говорит активист.

Она отметила, что в прошлом году, когда был повышен акциз на нагреваемый табак, продажи сигарет у производителей обычного табака подскочили.

Фоминова утверждает, что ежегодно от табакокурения в стране умирают 120 человек. Она считает, что электронные сигареты являются более безопасной альтернативой курению.

"Для взрослых курильщиков важно сохранить этот выбор и возможность перейти на менее никотиновые альтернативы. Вейп как раз является такой альтернативой. Я сама не являюсь пользователем вейпа, но я являюсь пользователем нагреваемого табака вот уже более пяти лет. Там не нужны внешние факторы для того, чтобы понимать, что это менее вредно, мы просто чувствуем это на себе",- считает Фоминова.

Она также обращает внимание на то, что никто из инициаторов этого запрета все еще не могут ответить, как они планируют бороться с контрабандой.

"Закладываются условия для еще одного теневого рынка вейпов, которые будут везти контрабандой из России, где запрет тоже хотели ввести, но в итоге эту историю прекратили и сделали то, что по-хорошему должны были сделать и у нас – то есть ужесточить продажу вейпов подросткам", - подчеркнула активист.

Также спикеры пресс-конференции напомнили опыт запрета кальяна в общественных местах.

"Законодательный запрет – это расписка в собственном бессилии. Мы уже знаем историю с кальянами. Вот уже три года они запрещены, запрещено законодательно курить их в общественных местах. Но наверняка каждый знает места, где кальяны спокойно курят. Таких заведений по стране сотни. И спустя три года после введения запрета мы можем сказать, что все чего добилось государство – это то что бизнес ушел в тень, государство не получает налоги, бизнесмены подвергаются коррупционным рискам. А цель здравоохранения не достигнута. Мы надеемся, что петиция против запрета будет принята во внимание, как и должна быть в слышащем государстве, и что Минздрав будет разрабатывать действующие эффективные меры, а не накладывать запретительные заплатки", - завершила выступление Татьяна Фоминова.

Кроме того, глава Казахстанской Ассоциации Вейпинга Ринат Шамерзаев отметил, что их организация занимается контролем продажи электронных сигарет несовершеннолетним гражданам.

"Мы против детского парения, подросткового парения. Пытаемся это контролировать со своей стороны, чтобы не присутствовало на рынке, говорим с предпринимателями и вешаем таблички, что лицам младше 21 года продажа запрещена. Хочу отметить, что запрет коснется только легальных продавцов электронных сигарет на рынке Казахстана. Как мы знаем по статистике процент серого рынка составляет 70 процентов, то есть уйдут те 30 процентов легальных, и откроется 100 процентный к серому нелегальному бизнес", - рассказал он.

По утверждению Шамерзаева, в мире есть болезни, которые проявляются именно от курения обычных сигарет. А негативные последствия от электронных сигарет не зафиксированы в Казахстане, поскольку в стране таких лабораторий и исследований нет.

Кроме того ассоциациями вейпенга было предложено техническое регулирование электронных сигарет. Также эксперт рассказал о случаях, когда электронные сигареты помогали людям отказаться от табачных изделий и курения в целом.

Напомним, вопрос использования электронных сигарет несовершеннолетними поднимался не раз. На этом в одном из своих выступлений даже остановил внимание и президент Казахстана. На сегодня депутатами рассматривается вопрос о полном запрете вейпов в стране.