Казахстанцы отмечают заключительный день “Наурызнама” - День очищения
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
126Фото: gov.kz
Последний день декады "Наурызнама" посвящен общенациональной экологической акции. Тазару күні стимулирует усилия государства по решению экологических проблем, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает Управление экологии и окружающей среды города Алматы, на территории набережной и русел рек Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы и Каргалы будут организованы мероприятия по очистке водоемов и уборке территории от мусора.
“Всего в уборке русел рек подрядными организациями будут задействованы 460 людей и 52 ед. спецтехники.
В целях озеленения города Алматы также планируется посадка 100 саженцев деревьев лиственных пород на набережной Аэропортовского озера”, - говорится в сообщении.
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