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Казахстанцы отмечают заключительный день “Наурызнама” - День очищения

Сегодня, 09:18
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gov.kz Сегодня, 09:18
Сегодня, 09:18
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Фото: gov.kz

Последний день декады "Наурызнама" посвящен общенациональной экологической акции. Тазару күні стимулирует усилия государства по решению экологических проблем, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Управление экологии и окружающей среды города Алматы, на территории набережной и русел рек Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы и Каргалы будут организованы мероприятия по очистке водоемов и уборке территории от мусора. 

“Всего в уборке русел рек подрядными организациями будут задействованы 460 людей и 52 ед. спецтехники.

В целях озеленения города Алматы также планируется посадка 100 саженцев деревьев лиственных пород на набережной Аэропортовского озера”, - говорится в сообщении.

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