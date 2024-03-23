Казахстанцы отмечают заключительный день “Наурызнама” - День очищения

Последний день декады "Наурызнама" посвящен общенациональной экологической акции. Тазару күні стимулирует усилия государства по решению экологических проблем, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Управление экологии и окружающей среды города Алматы, на территории набережной и русел рек Киши Алматы, Есентай, Улкен Алматы и Каргалы будут организованы мероприятия по очистке водоемов и уборке территории от мусора.