Казахстанцы ошибочно получают SMS о вакцинации: в Минздраве пояснили причины

В министерстве здравоохранения пояснили, почему казахстанцы ошибочно получают SMS-уведомление от 1414 о прохождении вакцинации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, информация о вакцинации доступна в мобильном приложений eGov mobile в разделе eDensaulyq, в том числе по детям.

"Когда медработник производит вакцинацию, он вносит данные в информационную систему. После чего, автоматически генерируется смс-уведомление через 1414", - сказал вице-министр здравоохранения Бейбіт Есенбаев.

Вице-министр пояснил по каким причинам могут приходить смс гражданам, которые не проходили вакцинацию.

"Первый вариант – это когда медработник ошибся и ввёл данные другого пациента. Второй вариант – информация была введена намерено, так называемые приписки со стороны приписки медорганизаций. Также это может быть ошибка номера телефона в базе данных мобильных. Кроме того, смс-уведомление приходит родителям, когда вакцинируются их дети", - пояснил он.

По его словам, если ни они, ни их дети не проходили вакцинацию, и получили смс-уведомление, нужно обратиться в Фонд социально-медицинского страхования. "Кроме того, в мобильном приложении eGov mobile в разделе eDensaulyq можно подать заявку на корректировку сведений о вакцинации", - добавил Есенбаев.