Казахстанцы начали снова пересылать фейк о "врачах"-грабителях
Сегодня, 12:36
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Сегодня, 12:36Сегодня, 12:36
105Фото: gov.kz
Казахстанцы в WhatsApp пересылают старую фейковую информацию о "врачах"-грабителях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
"В WhatsApp рассылают сообщение о том, что по квартирам ходят грабители, которые представляются врачами и под предлогом санобработки от вируса распыляют слезоточивый газ. Это старый фейк", - сообщили разоблачители.
Он также напомнили, что более двух лет назад данную информацию в ДП Алматы уже назвали ложной
"Это фейковое сообщение. Отношения ни к Алматы, ни к Казахстану в целом не имеет. Напоминаем, что создавать и тиражировать недостоверные сведения — уголовно наказуемое деяние", — сообщили в ведомстве в марте 2020 года.
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