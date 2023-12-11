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Казахстанцы начали снова пересылать фейк о "врачах"-грабителях

Сегодня, 12:36
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: gov.kz

Казахстанцы в WhatsApp пересылают старую фейковую информацию о "врачах"-грабителях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"В WhatsApp рассылают сообщение о том, что по квартирам ходят грабители, которые представляются врачами и под предлогом санобработки от вируса распыляют слезоточивый газ. Это старый фейк", - сообщили разоблачители.

Он также напомнили, что более двух лет назад данную информацию в ДП Алматы уже назвали ложной

"Это фейковое сообщение. Отношения ни к Алматы, ни к Казахстану в целом не имеет. Напоминаем, что создавать и тиражировать недостоверные сведения — уголовно наказуемое деяние", — сообщили в ведомстве в марте 2020 года.

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