Казахстанцы начали снова пересылать фейк о "врачах"-грабителях

Казахстанцы в WhatsApp пересылают старую фейковую информацию о "врачах"-грабителях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"В WhatsApp рассылают сообщение о том, что по квартирам ходят грабители, которые представляются врачами и под предлогом санобработки от вируса распыляют слезоточивый газ. Это старый фейк", - сообщили разоблачители.

Он также напомнили, что более двух лет назад данную информацию в ДП Алматы уже назвали ложной