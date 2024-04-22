Казахстанцы могут ездить в Таиланд на 30 дней без визы

Правительство РК одобрило соглашение, передаёт BaigeNews.



Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.



Если граждане обеих стран намерены пребывать на территории государства другой стороны более 30 календарных дней, то они должны получить соответствующую визу.



Заместителю премьер-министра - министру иностранных дел РК Мурату Нуртлеу поручено подписать от имени Правительства Республики Казахстан данное соглашение.