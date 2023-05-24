Казахстанцы имеют право на беспошлинный ввоз одного электромобиля

Фото: plus-one.ru

В Комитете госдоходов нашей страны разъяснили, как оформить авто на таможне, передаёт BaigeNews.kz.

"Для прохождения таможенного оформления необходимо обратиться в таможенный пост к инспектору с предоставлением документов, удостоверяющего личность гражданина РК, подтверждающих право владения, пользования и (или) распоряжения транспортным средством, а также товаросопроводительных документов (CMR, ТТН, инвойс, ПТС) и собственноручно заполнить пассажирскую таможенную декларацию. При этом никакой уплаты денежных средств за получение бланка декларации, заполнение и сдачу декларации не требуется", - говорится в сообщении.

К слову, нельзя передавать права владения, пользования, распоряжения данным электромобилем лицам, имеющим гражданство Российской Федерации и (или) постоянное место жительства в РФ в течение 3 лет с момента таможенной очистки.