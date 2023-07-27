  • 27 Июля, 20:41
  • BAIGENEWS

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанцы ежедневно проводят более 21 млн операций с помощью цифрового банкинга
BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Сегодня, 19:55
190
Сегодня, 19:55
190
Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Казахстанцы ежедневно проводят более 21 млн операций с помощью цифрового банкинга

Казахстанский рынок платёжных карточек демонстрирует динамику роста. За первое полугодие держателями банковских карт проведено 5,4 миллиарда операций на сумму 73,5 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.   

Наблюдается и рост объёмов безналичных операций.

"В течение полугодия с использованием платёжных карточек казахстанских эмитентов физическими лицами проведено 5,3 млрд безналичных операций на сумму 62,8 трлн тенге. Это превышает показатели 2022 года в 1,4 раза. Количество операций по снятию наличных денег уменьшилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - сказано в сообщении.

 
Наиболее востребованным способом совершения безналичных операций среди казахстанцев является интернет- и мобильный банкинг. Из десяти операций девять проводится онлайн.

"В первом полугодии доля онлайн операций в общей структуре составила 73,5% по количеству и 85,8% – по объёму. Каждый день в среднем проводилось более 21,3 млн операций посредством цифрового банкинга на сумму более 297,7 млрд тенге", - уточнили в Нацбанке.

 
По данным на 1 июля, общее количество активных платёжных карточек составило 36,4 млн единиц (рост на 20,4% в сравнении с июнем 2022 года).

Существенно расширилась инфраструктура для оплаты товаров и услуг. В 1,8 раза выросло количество торговых предприятий, принимающих к оплате карточки (702 482 предприятий в июне 2023 года). 

Количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках выросло в 1,4 раза и составило 934,1 тысячи единиц. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:55
190
Поделитесь:
Наверх