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Казахстанцы ежедневно проводят более 21 млн операций с помощью цифрового банкинга
Казахстанский рынок платёжных карточек демонстрирует динамику роста. За первое полугодие держателями банковских карт проведено 5,4 миллиарда операций на сумму 73,5 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Наблюдается и рост объёмов безналичных операций.
"В течение полугодия с использованием платёжных карточек казахстанских эмитентов физическими лицами проведено 5,3 млрд безналичных операций на сумму 62,8 трлн тенге. Это превышает показатели 2022 года в 1,4 раза. Количество операций по снятию наличных денег уменьшилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - сказано в сообщении.
"В первом полугодии доля онлайн операций в общей структуре составила 73,5% по количеству и 85,8% – по объёму. Каждый день в среднем проводилось более 21,3 млн операций посредством цифрового банкинга на сумму более 297,7 млрд тенге", - уточнили в Нацбанке.
Существенно расширилась инфраструктура для оплаты товаров и услуг. В 1,8 раза выросло количество торговых предприятий, принимающих к оплате карточки (702 482 предприятий в июне 2023 года).
Количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках выросло в 1,4 раза и составило 934,1 тысячи единиц.
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