Казахстанцы ежедневно проводят более 21 млн операций с помощью цифрового банкинга

Наблюдается и рост объёмов безналичных операций.

"В течение полугодия с использованием платёжных карточек казахстанских эмитентов физическими лицами проведено 5,3 млрд безналичных операций на сумму 62,8 трлн тенге. Это превышает показатели 2022 года в 1,4 раза. Количество операций по снятию наличных денег уменьшилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года", - сказано в сообщении.

Наиболее востребованным способом совершения безналичных операций среди казахстанцев является интернет- и мобильный банкинг. Из десяти операций девять проводится онлайн.

"В первом полугодии доля онлайн операций в общей структуре составила 73,5% по количеству и 85,8% – по объёму. Каждый день в среднем проводилось более 21,3 млн операций посредством цифрового банкинга на сумму более 297,7 млрд тенге", - уточнили в Нацбанке.

По данным на 1 июля, общее количество активных платёжных карточек составило 36,4 млн единиц (рост на 20,4% в сравнении с июнем 2022 года).

Существенно расширилась инфраструктура для оплаты товаров и услуг. В 1,8 раза выросло количество торговых предприятий, принимающих к оплате карточки (702 482 предприятий в июне 2023 года).

Количество POS-терминалов у предпринимателей и в банках выросло в 1,4 раза и составило 934,1 тысячи единиц.