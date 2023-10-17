Казахстанцы активно участвуют в челлендже #RepublicDay

В преддверии национального праздника Дня Республики молодежь Казахстана запустила праздничный челлендж #RepublicDay, передаёт BaigeNews.kz.

Цель челленджа #RepublicDay - раскрыть и популяризировать среди молодежи значение национального праздника, рассказать о достижениях молодёжи и вкладе в развитие страны.

На своих страницах социальных сетей участники акции делятся своими достижениями и успехами, поздравляют казахстанцев с национальным праздником, призывают молодежь Казахстана поддержать челлендж и поделиться интересными фактами о своей трудовой деятельности.

Принять участие в праздничном челлендже #RepublicDay могут все казахстанцы. Для этого нужно разместить пост о своей трудовой деятельности в социальной сети и поставить хэштег #RepublicDay.

Акцию уже поддержали члены Молодежного совета при Президенте Республики Казахстан, лидеры республиканских молодежных организаций, активная молодежь, добившаяся успехов в различных сферах. Одними из первых разместили посты с хэштегом #RepublicDay директор НИЦ "Жастар", член Совета по молодежной политике при президенте РК Айсулу Ерниязова, студентческий омбудсмен Кызылординской области Куандык Сабыржанулы, движение "Жас сарбаз".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aisulu Yerniyazova (@aisulu818)

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Отмечается, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Она провозгласила суверенитет страны и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. По инициативе Главы государства в 2022 году День Республики вновь стал национальным праздником.