Казахстанцы активно участвуют в челлендже #RepublicDay
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В преддверии национального праздника Дня Республики молодежь Казахстана запустила праздничный челлендж #RepublicDay, передаёт BaigeNews.kz.
Цель челленджа #RepublicDay - раскрыть и популяризировать среди молодежи значение национального праздника, рассказать о достижениях молодёжи и вкладе в развитие страны.
На своих страницах социальных сетей участники акции делятся своими достижениями и успехами, поздравляют казахстанцев с национальным праздником, призывают молодежь Казахстана поддержать челлендж и поделиться интересными фактами о своей трудовой деятельности.
Принять участие в праздничном челлендже #RepublicDay могут все казахстанцы. Для этого нужно разместить пост о своей трудовой деятельности в социальной сети и поставить хэштег #RepublicDay.
Акцию уже поддержали члены Молодежного совета при Президенте Республики Казахстан, лидеры республиканских молодежных организаций, активная молодежь, добившаяся успехов в различных сферах. Одними из первых разместили посты с хэштегом #RepublicDay директор НИЦ "Жастар", член Совета по молодежной политике при президенте РК Айсулу Ерниязова, студентческий омбудсмен Кызылординской области Куандык Сабыржанулы, движение "Жас сарбаз".
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Отмечается, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Она провозгласила суверенитет страны и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. По инициативе Главы государства в 2022 году День Республики вновь стал национальным праздником.
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