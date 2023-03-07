Казахстанцев умилил поступок сестёр в финале турнира по карате

Фото: кадр из видео instagram.com/sayana_kids_shop

В сети появилось видео, на котором в финале турнира по карате в Кокшетау встретились две сестры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Бой не начался из-за того, что старшая сестра отдала победу младшей, которая в свою очередь попросила судей отдать первое место старшей сестре.

"Я счастлива, что мы воспитали таких дочерей. Спасибо Всевышнему за них. Я плачу", - написала мама девочек.

В комментариях к ролику пользователи Сети умиляются поступком сестёр.

"Слезы навернулись, счастья и успехов вам девчонки", "Даже взрослый человек не догадался бы сделать так а девочки просто умнички", "Минут 15 сидела смотрела видео не переставая и рыдала. Спасибо родителям что воспитываете таких прекрасных, умных не по годам девочек", - пишут юзеры.