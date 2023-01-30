Казахстанцев среди пострадавших в Иране нет – МИД

Фото: kstnews.kz

Пострадавших казахстанцев в Иране нет. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"Среди пострадавших граждан Казахстане нет. К нам в посольство такой информации не поступало", - сообщил он.

Напомним, серия мощных взрывов произошла в ночь на воскресенье на объектах военной инфраструктуры в Иране.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.