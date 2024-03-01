Казахстанцев предупредили о сбоях в системе аэропорта Астаны

Аэропорт Астаны уведомил казахстанцев о сбоях в информационной системе, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы хотели бы сообщить нашим уважаемым пассажирам, что из-за некоторых технических проблем точность статуса рейса, отображаемого в системе отображения информации о рейсах (FIDS) в аэропорту Астаны и на нашем официальном веб-сайте, может быть временно снижена. Хотя запланированное время вылета и прибытия остается неизменным, в статусе рейса в режиме реального времени могут наблюдаться некоторые расхождения", - говорится в сообщении.