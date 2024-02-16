Казахстанцев осудили за копирование заданий ЕНТ

Казахстанцев осудили за незаконное вмешательство в деятельность Национального центра тестирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

Как отметили в КНБ, Казыбекбийский районный суд Караганды и суд №2 Усть-Каменогорска признали казахстанцев виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 и частью 2 статьи 208 Уголовного кодекса. Им на один год ограничили свободу и на три года лишили права занимать должности в области информационных технологий и сетей телекоммуникаций.