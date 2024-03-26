Казахстанцам станет проще добираться в Казань
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Авиакомпания Qazaq Air возобновляет полёты из Актобе в Казань, передаёт BaigeNews.kz.
Самолёты по этому направлению начнут летать с 1 апреля. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам по следующему расписанию (указано местное время):
- IQ 507 Актобе 17:00–Казань 16:40;
- IQ 508 Казань 17:40 – Актобе 21:20
Кроме того, предусмотрены транзитные маршруты: Астана – Актобе – Казань и Атырау – Актобе – Казань.
"Республика Татарстан является одним из ключевых промышленных регионов России и важным стратегическим партнёром для нашей страны. Основу взаимоотношений между Казахстаном и Россией составляет межрегиональное сотрудничество и исторические, культурные, а также духовные связи между казахским и татарским народами. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурно-образовательных связей между нашими странами", - отметил и.о. председателя правления авиакомпании Qazaq Air Нурлан Жакупов.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- "Дорога жизни": в области Абай талые воды по пояс размыли районную трассу
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован