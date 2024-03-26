Казахстанцам станет проще добираться в Казань

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет полёты из Актобе в Казань, передаёт BaigeNews.kz.

Самолёты по этому направлению начнут летать с 1 апреля. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам по следующему расписанию (указано местное время):

IQ 507 Актобе 17:00–Казань 16:40;

IQ 508 Казань 17:40 – Актобе 21:20

Кроме того, предусмотрены транзитные маршруты: Астана – Актобе – Казань и Атырау – Актобе – Казань.