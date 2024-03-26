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Казахстанцам станет проще добираться в Казань

Сегодня, 18:41
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пресс-служба авиакомпании Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: пресс-служба авиакомпании

Авиакомпания Qazaq Air возобновляет полёты из Актобе в Казань, передаёт BaigeNews.kz.

Самолёты по этому направлению начнут летать с 1 апреля. Рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам по следующему расписанию (указано местное время):

  • IQ 507 Актобе 17:00–Казань 16:40;
  • IQ 508 Казань 17:40 – Актобе 21:20

Кроме того, предусмотрены транзитные маршруты: Астана – Актобе – Казань и Атырау – Актобе – Казань.

"Республика Татарстан является одним из ключевых промышленных регионов России и важным стратегическим партнёром для нашей страны. Основу взаимоотношений между Казахстаном и Россией составляет межрегиональное сотрудничество и исторические, культурные, а также духовные связи между казахским и татарским народами. Возобновление авиарейсов будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурно-образовательных связей между нашими странами", - отметил и.о. председателя правления авиакомпании Qazaq Air Нурлан Жакупов.

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