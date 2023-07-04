Казахстанцам будут присваивать ИИН сразу при рождении

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МВД совместно с другими госорганами запустило новый пилотный проект по присвоению детям ИИН (индивидуального идентификационного номера) сразу после рождения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Раньше ребенку ИИН присваивался после обращения родителей за получением свидетельства о рождении, поэтому многие дети оставались неучтенными до тех пор, пока их родители не получат такое свидетельство.

"Согласно прежнему механизму орган РАГС сначала регистрировал актовую запись о рождении ребенка с указанием его Ф.И.О. на основании заявления родителей, далее органами внутренних дел ребенку формировался ИИН и только после этого родителям выдавалось свидетельство о рождении. Теперь же система РАГС уже после получения медицинского свидетельства о рождении автоматически создаст актовую запись о рождении ребенка без Ф.И.О., на основании которой сформируется ИИН", - сообщили в пресс-службе МВД.

По данным министерства, это позволит системе автоматически запустить механизм по оказанию ряда госуслуг в проактивном формате (по предложению услугодателя) без личного обращения родителей, что исключит необходимость обращаться им в какие-либо органы за получением услуг, таких как: получение пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком; назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1,5 лет.

Одновременно система направит SMS-сообщение матери о предоставлении сведений о фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка (нужно ответить в течение 3 рабочих дней), как только будут получены Ф.И.О. ребенка, сформируется свидетельство о рождении. Таким образом реализация механизма присвоения ИИН ребенку без Ф.И.О. до выдачи свидетельства о рождении позволит осуществлять не только полноценный учет родившихся детей в информационных системах госорганов, но и уже на этой стадии оказывать родителям госуслуги, связанные с рождением ребенка.