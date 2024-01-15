Казахстанскую сборную проводили на зимние юношеские олимпийские игры Канвон-2024

В Астане проводили спортсменов на IV зимние юношеские Олимпийские игры, которые пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

В ходе торжественного мероприятия знаменосцам вручили флаг Казахстана. Символ нашей страны на церемонии открытия IV зимних Юношеских Олимпийских играх пронесут кандидат в мастера спорта по шорт-треку, чемпион страны Ерасыл Шынгысхан и мастер спорта РК по конькобежному спорту, также чемпионка страны Кристина Шумекова. Ерасыл Шынгысхан произнес торжественную клятву знаменосца.

Национальная юношеская сборная Казахстана примет участие в пяти видах спорта, где будут разыгрываться 55 комплектов медалей. Честь республики на играх защитят 42 спортсмена в следующих видах спорта: биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, лыжные гонки, прыжки с трамплина, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фристайл могул и хоккей с шайбой.

"Спортсмены Казахстана за годы Независимости на всех юношеских Олимпийских играх выиграли 29 медалей, из них пять в зимних играх. У нас есть отличные традиции и успехи в зимних видах спорта. Много выдающихся спортсменов представляли Казахстан на зимних международных стартах. Среди них - лыжник Владимир Смирнов, конькобежка Людмила Прокашева, биатлонистка Елена Хрусталева, фигуристы Денис Тен и Елизабет Турсынбаевой. Полученный опыт в этих Играх, несомненно, пригодится в будущем, ведь именно Вы являетесь резервом национальных сборных команд Казахстана. Мы сегодня традиционно встречаемся с вами, чтобы пожелать удачи, уверенности в своих силах и, безусловно, успешных результатов и личных рекордов! Мы с трепетом и искренним волнением будем болеть за вас", - сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Церемония открытия состоится 19 января 2024 года в регионе Каннын, на спортивном объекте "Gangneuung Oval", где пройдут соревнования по конькобежному спорту. Церемония закрытия запланирована 1 февраля 2024 года в регионе Каннын, в спортивном комплексе "Gangneung Olympic Park".

Отмечается, что в играх Канвон-2024 планируется участие 1800 спортсменов из 70 стран мира в возрасте от 14 до 17 лет. Здесь разыграют 81 комплект медалей по семи видам спорта и 15 дисциплинам.