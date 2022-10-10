Казахстанского врача арестовали в Турции

Фото: Лариса Ожерельева / ©instagram.com/pomogite_larise_vladimirovne/

В Министерстве иностранных дел прокомментировали задержание в Турции гражданки Казахстана Ларисы Ожерельевой, сообщает BaigeNews.kz.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что турецкие правоохранительные органы задержали женщину, которая приехала в Стамбул для пересадки органов.

"По предварительным данным, она обвиняется в подделке документов. То есть она, следствие ещё разберётся, указала донора в качестве родственника, а он оказался гражданином совсем другой страны. Поэтому она сейчас находится под стражей. Наше консульство держит это дело на особом контроле, уже нашли адвоката, с её родными мы на постоянной связи. И сейчас ходатайствуем о том, чтобы её перевели под подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья", - сказал Айбек Смадияров.

Казахстанка Лариса Ожерельева вместе с супругом Сергеем оказались в неприятной ситуации. Полиция Стамбула обвинила их в торговле органами: мужчину отпустили под подписку о невыезде, а его жену, несмотря на инвалидность первой группы, арестовали.

О попавшей в беду казахстанке рассказали в соцсетях её родственники.

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"Моя сестра Лариса Ожерельева является лицом с инвалидностью первой группы с диагнозом "почечная недостаточность", и на протяжении шести лет она находится на гемодиализе. По словам врачей, единственным способом выжить является пересадка органов. Поскольку её состояние в последнее время резко ухудшилось, они были вынуждены обратиться к специалистам в Турецкой Республике, так как эта страна занимает первое место в мире по количеству успешно проведенных операций по пересадке органов, в том числе и почек. С целью получить информацию о возможности пересадки органов для моей больной сестры Лариса и её супруг Сергей 20 сентября прибыли в Стамбул. Ларисе требуется особый уход и сопровождение, так как она ограничена в передвижении из-за проблемы с костями, и в качестве сопровождающего лица с ней выехал муж", — пишет в Instagram сестра Ирина.

Родные опасаются, что казахстанке грозит серьезная опасность: они не знают, в каких условиях Лариса содержится, проводят ли ей процедуру гемодиализа и контролируют ли вообще её состояние.